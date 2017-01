Actiegroep We Are Here kraakt nieuw pand in Diemen

Actievoerders namen hun intrek in een kantoorpand op de Piersonstraat in Diemen, nadat zij het pand in de Rijswijkstraat moesten verlaten. Volgens de groep staat het pand in Diemen al een jaar leeg, en ze hebben contact opgenomen met de gemeente.

De groep is onderdeel van We Are Here, een groep vluchtelingen die ruim vier jaar van kraakpand naar kraakpand trekt. De groep asielzoekers is uitgeprocedeerd. Er is ze eerder aangeboden om gebruik te maken van de bed-bad-brood-voorziening, maar dat werd geweigerd.