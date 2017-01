261 banen weg bij reinigingsdienst

Er verdwijnen op termijn 261 voltijds banen, maar de stad groeit. De vakbond en de PvdA voorzien daarom grote problemen. "Toen ik over de bezuinigingen hoorde dacht ik kort maar krachtig: waar zijn ze in godsnaam mee bezig", zegt Ron Rumkorf van de FNV.

Volgens de gemeente kunnen de banen bij de reinigingsdienst verdwijnen door de vuilophaal centraal aan te sturen, zodat stadsdelen samenwerken. Dat bespaart administratie en inhuur van externe krachten bij bijvoorbeeld ziekte. In zulke gevallen kan dan personeel uit een ander stadsdeel worden opgeroepen. Ook lopen teams niet altijd meer hun vaste rondje, maar wordt er juist schoongemaakt waar het nodig is.

Rumkorf is van mening dat het inderdaad efficiënter kan. "Maar voor de goede orde, als je gaat bezuinigen op je eigen formatie is het maar de vraag of je je niet in je eigen vingers snijdt. We kunnen straks niet meer voldoen aan de eisen en dat is toch slecht."

'Er moet juist geld bij'

Met ruim 260 minder reinigers kun je de stad niet goed schoonhouden, zegt Carolien de Heer van de PvdA. Ook het CDA en GroenLinks zijn tegen. "De wethouder zegt, we gaan investeren in een schonere stad, 10 miljoen er bij, nu gaat er structureel 30 miljoen af. Dat is een gekke boodschap. We willen allemaal dat de stad schoner wordt, het wordt drukker en de stad groeit. Dan moet er juist geld bij, in plaats van af."

De maatregelen gaan per 1 januari 2018 in. Volgens de gemeente vallen er geen gedwongen ontslagen. Maar de partijen vrezen dat veel vuilnismannen met een tijdelijk contract hun baan verliezen, terwijl ze vaak al jaren in dienst zijn.

Video: Gemeente bezuinigt op reinigingsdienst