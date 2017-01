Hotelnacht moet feestje voor de Amsterdammer worden

Eén van die hotels is het Art'otel. Iedereen die een bal of balvormig object meeneemt, mag zaterdagavond gratis feest komen vieren, vertelt Daan Pouw van het hotel.

"Wij zijn een beetje quircky, een beetje gek, net een beetje over the edge. Alles mag hier, alles kan, tot een bepaalde hoogte natuurlijk en we dachten laten we gewoon eens iets heel geks doen."

Maar de hotelnacht is niet alleen maar gekkigheid. De nacht is met name bedoeld om Amsterdammers kennis te laten maken met de hotels in hun eigen stad.

"Als vrienden of familie of collega's vragen: weet je een hotel in Amsterdam, dan weten ze vaak alleen maar het Amstel te roepen", vertelt Vincent van Dijk van de organisatie. "Het is goed dat ze weten wat er te koop is in Amsterdam aan hotels."