Taxi's zonder licentie blijven op Schiphol rijden

Getouwtrek om een ritje, toeristen die voor honderden euro's opgelicht worden en ronselaars die de luchthaven op kosten jagen: de gemeente Haarlemmermeer wil dat er een einde aan komt.

Daarom kwam de gemeenteraad deze week met maatregelen, waarmee het aanbieden van ongewenste taxidiensten op Schiphol verboden wordt. Chauffeurs zonder vergunning zijn woedend.

"Er zijn regels om je diensten aan te bieden en als je daaraan voldoet, dan mag je gewoon je diensten aanbieden", zegt taxichauffeur Oussama Alaoui Mdaghri. "De burgemeester mag zich niet bemoeien met landelijk beleid, dus we blijven gewoon onze diensten aanbieden hier op het Schipholterrein."

Chauffeurs

Maar officiële Schipholchauffeurs juichen de nieuwe regels toe. "We hopen dat dit gaat helpen natuurlijk, want dat is het grootste dilemma. Als ie mensen hier op Schiphol aankomen, weten ze niet meer waar ze aan toe zijn natuurlijk en we horen daar te veel klachten over", zegt een officiële Schiphol-chauffeur.

"Die jongens lopen gewoon in een joggingbroek, dat kan natuurlijk niet. En dan ook nog eens de verhalen van wat er in het verleden allemaal is gebeurd."

Schiphol zelf laat in een reactie weten blij te zijn met de aanpassingen van de gemeente. De hoop is dat de rust op de luchthaven terugkeert. Maar daar lijkt het voorlopig niet op. Alaoui Mdaghri zegt dat de taxichauffeurs zonder Schiphol-licentie op de luchthaven blijven rijden en een juridische procedure starten.