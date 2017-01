Bezorgde ouders bij basisschool Nieuw-West

Volgens de ouders zijn de klassen op de school 'te groot en te rumoerig.' "Er is veel onvrede, kinderen komen elke dag huilend van school", stelt een ouder. "De veranderingen zijn heel plotseling doorgevoerd", uit een andere ouder haar onvrede.



Bestuurslid Frank Merten erkent dat de klassen op dit moment 'anders worden georganiseerd'. "Op dit moment staan op een groep van zestig leerlingen twee docenten en een onderwijsassistent", legt hij uit. "Dat is een andere manier van onderwijs dan we gewend zijn tot nu toe."



"De school krimpt", vervolgt hij. "Dat betekent dat er minder meesters en juffen op de school kunnen zijn. Er zijn twee juffen vertrokken, dat is zuur en dat vind ik ook, maar zo werkt het."

Willen graag blijven

Een aantal ouders laat weten 'graag op deze school te willen blijven. (...) We denken echt dat er dankzij deze actie wél geluisterd wordt.'

De stem van de ouders is in ieder geval gehoord. "Ik betreur het dat ouders zorgen hebben en zich niet gehoord hebben. Maar de kwaliteit van het onderwijs is niet in het geding. Wel zijn er veranderingen en dat gaat soms met vallen en opstaan", aldus Mertens.

Bekijk video: