Wethouder wonen reageert op bizarre woningmarkt

Tegenover AT5 gaat hij onder andere in op de moeder die een vindersloon van 10.000 euro uitlooft voor een betaalbare huurwoning. "Ik vond het nogal een bizar verhaal. Iemand die zich eerst uit z'n woning laat halen, daarna een betaalbare woning nodig heeft, maar wel weer 10.000 euro kan bieden", zegt de SP'er. "Ik vond dat aan alle kanten een bizar verhaal. Waar het mij om gaat is dat soms de gekte in de woningmarkt echt is. De markt op dit moment doet het niet zo heel best in Amsterdam."

En heeft hij ook gelachen om het souterrain van een kleine drie ton? "Om die kleine kelderwoning voor veel geld? Ik lach daar niet om. Ik kan daar echt niet om lachen", zegt de wethouder. "Ik vind het best wel schokkend dat de prijzen zó hoog worden. Bij de kopers zie je het voordeel dat de rentes verlaagd zijn, waardoor het dus wel vaker betaalbaar wordt. Maar voor de huurwoningen zie je dat nog veel sterker. Die moeten echt die hogere prijzen gaan aftikken."

Neoliberale regels

Maar is het niet ironisch dat juist nu we een socialistische wethouder Wonen hebben, de woningmarkt liberaler dan ooit is? "Nou, de woningmarkt, die valt onder het kabinet-Rutte/Asscher", verdedigt Ivens. "Die hebben heel veel neoliberale regels. Dus dat van de marktwerking vind ik niet zo gek."

"Waar jullie mij op kunnen aanspreken is dat ik ook goede afspraken maak met die sociale huurwoningen, want daar ben ik voor aan zet. En daar hebben we heel goede betalingsafspraken om te zorgen dat die in ieder geval betaalbaar blijven. En daar blijven we voor gaan. Daarnaast proberen we als gemeente bij de nieuwbouw wel in te grijpen op de markt, want dat kunnen we. Daar maken we afspraken om veel te bouwen en goedkoop te bouwen."

Kansloze starters

Starters zijn inmiddels kansloos op de woningmarkt. Hoe wil Ivens verdere tweedeling voorkomen? "Als gemeente kunnen we in ieder geval zorgen dat er veel woningen bijgebouwd worden en kunnen we ook afspraken maken bij die nieuw te bouwen woningen, tegen welk segment ze met name in de verhuur komen", zegt hij.

"Daarnaast kunnen we als gemeente de betaalbare woningen van de corporaties bewaken en zorgen dat ze betaalbaar blijven. Dat doen we ook allemaal als gemeente. Maar voor de rest van de bestaande marktwoningen... ja, als we marktingrepen willen, dan zullen we ook weer naar de minister moeten kijken."

