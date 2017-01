'Oudste barman van Amsterdam' wil nog jaren door

Bernard staat al 31 jaar achter de toog in café Hoppe aan het Spui. Toen hij bij Hoppe aan de bak kon had hij de nodige moeite ondervonden om aan een baan te komen. Met zijn 48 jaar was hij namelijk al aan de oude kant.



"Ook in die tijd was het op die leeftijd al lastig om een baan te vinden", memoreert Bernard. "Dus toen de cafébaas vroeg of ik deze baan wilde zei ik; altijd!"



Het binnenhalen van Bernard bleek een gouden greep. De barman verwierf zelfs een bepaalde mate van beroemdheid door zijn gezicht te lenen voor een bierreclame. "Daar heb ik nog honderd gulden voor gekregen en toe 'ie geplaatst werd zelfs nog meer."



Journalisten behoorden, vooral vroeger, tot de vaste clientèle van Bernard. "Jongens van De Telegraaf en de Volkskrant. Die kwamen 's middags binnen, belden even met de redactie om te vragen hoe laat hun stuk af moest zijn en gingen dan een half uur voor de deadline naar de redactie. Hadden ze hier de hele middag gezeten!"



Aan stoppen denkt Bernard voorlopig nog niet. Hij wil dolgraag het 350-jarig jubileum van Hoppe halen. En dat is pas over drie jaar...

