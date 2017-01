Brandweer redt scholiertje (7) uit stoel

Dat gebeurde in een klaslokaal van een basisschool aan de Laan Rozenburg in Amstelveen. Het scholiertje zat vast in de rugleuning van haar stoel. Hoe ze precies in die benarde positie raakte is niet helemaal duidelijk. "Je steekt je hoofd in een ruimte en als je je hoofd terugtrekt lukt het niet meer", zegt een voorlichter van de brandweer.

In eerste instantie probeerde personeel van de school het meisje te bevrijden, maar toen dat niet lukte werd de brandweer ingeschakeld. Die was binnen enkele minuten ter plaatse. "Ze was onwijs geschrokken", laat de brandweer weten. Gelukkig raakte ze niet gewond, er hoefde ook geen ambulance naar de school.

Van haar redders kreeg de leerling een teddybeertje om weer bij te komen van de schrik.