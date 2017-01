Wordt het de Vette Brug of Johan Cruyffbrug?

Misschien niet geheel onverwacht scoort de suggestie 'Johan Cruyffbrug' goed op de Facebookpagina van AT5. Eerder gingen er al stemmen op om Schiphol of de Arena te vernoemen naar de vorig jaar overleden legende. De brug die Noord en Java-eiland gaat verbinden zou eveneens een mooie optie zijn, blijkt uit de reacties.

Ook de 'Vette Brug' en 'Dikke Brug' worden veel genoemd, als tegenhanger van de iconische Magere Brug over de Amstel. Een eerder gepresenteerd ontwerp voor een brug over het IJ is ook geïnspireerd op de Magere Brug, maar die was in principe bedacht voor een andere locatie.

Een brug te ver

Anderen opperen 'De Javaan' of 'Nova-brug', de laatste naam is een mix van Noord en Java-eiland. Daarnaast is er enige animo om de verbinding te vernoemen naar Prinses Amalia of een ander lid van het koninklijk huis.

Van de woordgrappen ('Een brug te ver', 'Ezelsbrug', 'EYE-opener') doet 'IJndelijk' het leuk, hoewel er ook Amsterdammers zijn die helemaal niet zo zitten te wachten op het nieuwe bouwwerk. De namen 'Denk-je-echt-dat-ze-om-gaan-fietsen-brug', 'Te-ver-weg-brug', 'Met-de pont-ben-je-sneller-dan-omrijden-via-de-brug-in-Oost-brug' en 'Ja de pleuris, moet ik helemaal via de Oostelijke Eilanden, ...ik plof hier wel ff neer voor vannacht-brug' lijken erop te wijzen dat de locatie voor sommige Amsterdammers net te ver weg is voor dagelijks gebruik.

Te vroeg

De gemeente laat aan AT5 weten dat er op het stadhuis nog niet nagedacht is over een naam. "Dat gaat wel enkele jaren duren", zegt een voorlichter. "Eerst komt de aanbesteding, dan wordt er een ontwerp gemaakt en vervolgens moet hij nog gebouwd worden. Daar is het echt te vroeg voor."

Of Amsterdammers tegen die tijd mogen meebeslissen over de naam is niet bekend. De suggesties op onze Facebook-pagina hebben wel de Stopera bereikt. "We vinden het sowieso leuk dat mensen meedenken over verschillende namen, maar we hebben nog geen voorkeur."

Bijnaam

Overigens is het nog maar de vraag of de officiële naam ook daadwerkelijke de meest gebruikte naam zal zijn. "Het mooie is, hoe de brug ook officieel genoemd gaat worden, wij Amsterdammers maken er zelf in de volksmond wel een eigen naam voor", schrijft Jacky op Facebook.