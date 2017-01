Griepepidemie zorgt voor opnamestop in OLVG

Levensbedreigende situaties worden nog wel behandeld en geplande operaties gaan gewoon door, schrijft Het Parool. "Er spelen meer factoren dan de epidemie. We kampen al langer met een personeelstekort. Maar nu er ook nog een griepepidemie bij is gekomen, kunnen we het niet meer aan", zegt een woordvoerder tegen de krant.

Hoelang de opnamestop duurt is niet bekend. Voor andere gevallen moet er naar alternatieven gezocht worden. Dit zijn bijvoorbeeld het AMC of het VUmc. Maar ook daar neemt de druk toe door de griepepidemie. Een woordvoerder van het AMC zegt dat het woensdagnacht heel druk was. Een opnamestop wordt niet uitgesloten.

Bij het VUmc is het ook druk. "Extra vervelend is dat ook onder het personeel veel ziekmeldingen zijn. Het is druk, maar het lukt tot nu toe om iedereen op te nemen", zegt een woordvoerder van het VUmc tegen Het Parool.