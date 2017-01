VUmc opent speciale tattoopoli

Een allergische reactie komt niet vaak voor, maar mensen nemen wel steeds sneller een tatoeage. Daarom neemt het aantal klachten ook toe, schrijft de Volkskrant.

Er lopen ruim 1,5 miljoen mensen rond met een tattoo. Dat blijkt uit een onderzoek door Veiligheid NL (pdf), gefinancierd door de overheid. Hoeveel mensen er last hebben van een allergische reactie, is niet zeker. Daar zijn geen cijfers van. Volgens Sebastiaan van der Bent, dermatoloog in opleiding, en hoogleraar dermatologie Thomas Rustemeyer, initiatiefnemer van de poli, komen allergische reacties vooral voor bij rode inkt.

Het ziekenhuis experimenteert met kweekhuid uit menselijk celmateriaal. "Daar injecteren we rode inkt in, om te zien hoe de afweer in de huid reageert", zegt Van der Bent. Volgende stap van het onderzoek is een betere behandeling. Hormoonzalfjes en injecties helpen niet bij iedere patiënt. Een laatste redmiddel is een laserbehandeling. De tattoo verdwijnt dan niet alleen, het kan ook nog eens zijn dat de klachten blijven.

Het is niet de bedoeling van Van der Bent dat mensen worden ontmoedigd een tattoo te nemen. Hij wil slechts de kleine groep met klachten helpen. "Mogelijk gaan die niet terug naar de tatoeëerder, maar bijvoorbeeld naar de huisarts", zegt hij in de Volkskrant.