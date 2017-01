Wethouder wil landelijke wet tegen illegale verhuur

"Veel mensen houden zich aan de Amsterdamse regels, maar te veel ook nog steeds niet. Zij runnen in feite een illegaal hotel waar niet of nauwelijks meer gewoond wordt. Juist tegen deze illegale hotels heeft Amsterdam een sterker wapen nodig. De huidige wet biedt daarvoor namelijk te weinig mogelijkheden en is te ingewikkeld", zegt Ivens in de krant.

Zestig dagen

De wethouder doelt op de regels dat Amsterdammers hun huis maximaal 60 dagen mogen verhuren aan maximaal vier personen tegelijk. Een aantal huizenbezitters - hoeveel exact is niet bekend - houdt zich niet aan deze regels. Dit zorgt soms voor overlast of andere problemen de buurt. Ivens wil de grens daarom terugbrengen naar 30 dagen. Per 1 januari helpt Airbnb zelf een handje. Vanaf die datum is het via de site niet meer mogelijk om je woning langer dan 60 dagen per jaar te verhuren. Mocht je dat toch doen, dan verwijdert Airbnb de ruimte van de site.

Regels

Maar juridisch loopt de wethouder vaak nog tegen moeilijkheden aan. "Er moet geshopt worden tussen verschillende wetten om ervoor te zorgen dat er boetes opgelegd kunnen worden om mensen die de regels overtreden aan te pakken. Er bestaan namelijk wel wetten en regels waaraan een woning dient te voldoen, maar er bestaan geen duidelijke voorwaarden voor het verhuren van woningen aan toeristen", zegt hij in NRC.

Meldplicht

Een landelijke wet toeristische verhuur van woningen zou wat hem betreft helpen om te handhaven. Ook heeft de Tweede Kamer ingestemd met een motie om een meldplicht mogelijk te maken. Als huizenbezitters dan hun woning willen verhuren aan toeristen, moeten ze dit melden aan de gemeente. "Maar de problemen vragen om meer wettelijke mogelijkheden om hard te kunnen optreden tegen illegale hotels." De wet zou het maximum aantal dagen verhuur omlaag moeten schroeven, bereikbaarheid van de verhuurder moeten eisen en ondersteuning aan de toerist moeten regelen.