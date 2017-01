Beschoten basisschool As Siddieq niet extra beveiligd

Het motief is nog altijd onduidelijk. Kogelgaten in muren, deuren en zelfs door kinderwerkjes heen. De voorschool van basisschool As-sddieq in Noord werd rond Oud en Nieuw meerdere keren beschoten.

Nog altijd tast de politie in het duister over de oorzaak, vertelde burgemeester Van der Laan woensdagmiddag in de gemeenteraad: "Het maakt natuurlijk wel alle verschil van de wereld of iemand op die school heeft geschoten om iets te laten voelen en merken aan die school. Of dat die iets gezocht heeft om op te schieten omdat het een gek is en het oudjaar is. Ik weet het niet maar we nemen het heel serieus."

Ouders en leerkrachten zijn zich rot geschrokken, zag ook raadslid Sofyan Mbarki die op bezoek ging bij de voorschool. "Er is angst. Is het zomaar iets of doelgerichte actie? Die angst begrijp ik. We moeten de ouders geruststellen en onderzoeken moeten ook uit te sluiten dat het iets anders is geweest. We kunnen niet van te voren zeggen: het is baldadigheid. Ik vind acht kogels door peuterspeelzaal meer dan baldadigheid alleen."

De AsSidieq-school wordt voorlopig niet extra beveiligd, vertelde Van der Laan. "Dat is natuurlijk altijd een risico-inschatting. Die is hier niet zo gemaakt dat we meteen de school moeten beveiligen. Ook niet door de school zelf overigens." In de Tweede Kamer zijn door Ahmed Marcouch van de PvdA ook vragen gesteld over de beschieting.