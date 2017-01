Gemeente gaat subsidie geven voor wonen boven winkels

Ondanks de grote vraag naar woningruimte in de stad, staan veel etages boven winkels leeg. En dit is voor de gemeente een doorn in het oog. Daarom wordt er een subsidie van maximaal 25.000 euro per project beschikbaar gesteld.

Het is niet de eerste keer dat er zo'n soort regeling in het leven wordt geroepen. Tot oktober 2016 was er in stadsdeel centrum een soortgelijke subsidie. Volgens de gemeente zijn er door deze regeling 850 woningen gerealiseerd.

Nu wordt de regeling uitgebreid over de hele stad. Zowel eigenaren van winkel- of bedrijfspanden als huurders kunnen gebruik maken van de subsidie.