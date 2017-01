Acht auto's in vlammen op in Amsterdam

Noord

Twee personenauto's die geparkeerd stonden op het Mosveld vlogen rond 03.19 uur in brand. Toen brandweer en politie ter plaatse kwamen, sloeg het vuur over op de tweede auto. Beide voertuigen brandden volledig uit. Er wordt onderzocht of er sprake is van brandstichting.

Osdorp

Even later, om 03.42 uur, werden vier auto's zwaar beschadigd door brand. Ditmaal was het raak in Osdorp. De voertuigen stonden geparkeerd in de David Wijnkoopstraat. Toen de hulpdiensten arriveerden stonden er twee auto's in lichterlaaie. Het vuur sloeg vervolgens over naar twee andere auto's. Ook hier wordt er brandstichting onderzocht.

Geuzenveld

Ook in Geuzenveld was het raak. Daar moest de brandweer in actie komen om twee auto's te blussen die aan de Pieter Potsingel in brand stonden. Er wordt rekening gehouden met brandstichting. Anders dan de zes andere auto's, werden deze wel meegenomen door een berger.

Alle acht auto's die afgelopen nacht in de brand gingen, waren niet meer te redden. Ze kunnen als verloren worden beschouwd.