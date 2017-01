'Daft Punk komt naar Amsterdam'

De Daftendirektour deed op 2 oktober 1997 Paradiso aan. Het concert werd gegeven ter promotie van het debuutalbum Homework, van het legendarische duo.

Hits die de plaat onder andere voortbracht: Da Funk en Around The World.

In 2007, tien jaar na hun eerste show in Nederland, was het tijd voor de tweede tour. Na de in 2005 uitgebrachte plaat Human After All, met onder andere daarop Robot Rock en Technologic, werd op 4 juli 2007 de Heineken Music Hall bezocht.

Na een radiostilte van acht jaar verscheen in 2013 de plaat Random Access Memories, met hits als Get Lucky en Lose Yourself to Dance. Eind vorig jaar liet het duo wederom van zich horen: ze werkten mee aan twee nummers op het album van The Weeknd, namelijk Starboy en I Feel It Coming.

YouTube

Maar komt Daft Punk opnieuw naar Amsterdam in 2017? Op 1 januari van dit jaar werd er op YouTube een video geplaatst die afkomstig lijkt te zijn van Daft Punk zelf.

Onder de video staan codes, welke volgens bezoekers van Reddit lengte- en breedtegraden zijn. Wie de codes ontcijfert komt erachter dat het coördinaten zijn van steden zoals Parijs, Londen, Glasgow, Turijn en - jawel - Amsterdam.

Of Daft Punk ook daadwerkelijk komt is voorlopig nog wel even gissen (en hopen).