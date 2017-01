PvdA stelt Kamervragen na beschieten basisschool As Siddieq

"Het zijn meer dan acht kogelgaten van buitenaf, ouders en leraren voelen zich niet meer veilig", liet één van de ouders woensdagmorgen aan AT5 weten.

Op foto's zijn onder meer kogelgaten te zien in muren en deuren. Ook is er een kogelinslag in een raam van een toilet te zien.

Marcouch wil onder meer van de minister weten hoe vaak islamitische instellingen in Nederland het afgelopen jaar zijn getroffen door vernielingen of bedreigingen. "Hoeveel van dergelijke voorvallen zijn bij de politie gemeld, is er aangifte gedaan of zijn er bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) bekend?"

Daarnaast vraagt het Kamerlid zich af of het nodig is om islamitische instellingen, waaronder scholen en moskeeën extra bescherming, te bieden. Marcouch heeft woensdag samen met het Amsterdamse PvdA-raadslid Sofyan Mbarki de basisschool bezocht.