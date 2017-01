'Wel degelijk verband tussen twee grote metrostoringen'

Raadsleden vroegen zich af hoe het mogelijk was dat er twee keer vlak achter elkaar zo'n grote stremming plaatsvond.

Op 2 januari ontstond er in de middag een grote metrostoring. Urenlang waren reizigers de klos. Volgens wethouder Litjens ging het die dag mis in de stroomvoorziening: "En dan heb je daar een noodstroomvoorziening voor, maar die werkte niet en daarom vielen computers uit".

Amper andere halve dag later was het weer raak, nu in de ochtendspits en moesten reizigers weer op zoek naar een alternatief. Het GVB zei die dag dat de storingen waarschijnlijk niets met elkaar te maken hadden, maar dat blijkt toch anders te liggen, vertelde Litjens.

Verband

"Ja er is een verband tussen deze twee storingen. Dat is aan de ene kant vervelend. Want wat nu het idee is, is dat bij de opstart maandag een fout is gesloten in de synchronisatie van de servers en dat leidde tot het niet goed samenwerken van de systemen op 4 januari."

De problemen bij het GVB leiden tot zorgen bij D66: "Ik krijg de indruk dat de wethouder er samen met het GVB bovenop zit. Dat is ook wat nodig is. Garanties zijn er niet dat het niet weer gebeurt. Wat moet je doen, je moet er bovenop zitten om het te voorkomen, dat is wel wat er wel gebeurt."

Datasystemen

Maar als in 2018 de Noord/Zuidlijn gaat rijden komen er juist meer ingewikkelde datasystemen bij. Litjens is een onderzoek gestart om te komen tot een betrouwbare databeveiliging. Maar zelfs dan is bijvoorbeeld een hack niet uitgesloten.

"De kans dat er gehackt wordt is niet nul. Dat hebben we denk ik de afgelopen tijd met verschillende voorbeelden in de wereld gezien. Maar er is veel aandacht voor".

Volgens de wethouder is er geen verband tussen de storingen en de testritten van de Noord/Zuidlijn.