Onrust ouders beschoten school: 'Waarom doet politie alsof dit normaal is?'

"Het is niet alleen mijn kind dat hier op school zit, er zitten hier honderden kinderen", zegt een ouder. "Dus ik flipte gewoon. Ik bedoel, wat kan je denken? Het is geen Syrië!" Op toegestuurde foto's zijn de kogelgaten in de school duidelijk te zien. Er zat zelfs een kogelgat in het prikbord van een van de klaslokalen.

Vermoedelijk is er rond de jaarwisseling geschoten toen de school dicht was, de politie gaat uit van een incident. "Er is geen aanleiding om te denken dat het een gerichte actie is tegen deze school. Het is niet uniek in Nederland dat er een gebouw beschoten wordt. Maar wij zijn de politie dus we gaan het onderzoeken."

Toch zijn ouders niet gerustgesteld. Ook omdat er een paar maanden geleden nog brand is gesticht bij de school. "De kinderen van die agent zitten niet hier op school, daarom praten ze zo laks. Alsof het een normale gang van zaken is. Er is hier brand gesticht, dat is al erg genoeg. En nu zijn er kogelgaten, wie weet wat er de volgende keer gaat gebeuren?"

De politie vraagt mensen met meer informatie over de beschieting zich te melden via 0800-6070.