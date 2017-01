Meer slachtoffers seksueel geweld zoeken hulp bij GGD

Hoewel de allerlaatste cijfers nog binnen moeten komen, verwacht de GGD dat er afgelopen jaar zo'n 50 procent meer slachtoffers hulp hebben kregen, dat zijn dan dus ongeveer 150 personen.

"Als het nog maar kort geleden gebeurd is, gaan we direct contact zoeken met een zorgcoördinator", vertelt Vera Schuller, Netwerkcoördinator Centrum Seksueel Geweld over de werkwijze van de GGD.

"Dan gaan we kijken wat zo'n slachtoffer nodig heeft en welke medische zorg ingezet moet gaan worden. En ook op psychisch gebied wat er nodig is", vult forensisch verpleegkundige Marijke Eppink aan.

Drempel

De nieuwe cijfers bevestigen de theorie dat de politie een drempel vormt. Aangifte doen hoeft nu dus niet meer, maar het wordt wel aangemoedigd.

"In de allereerste plaats kijken we wat er gebeurd is en leggen we uit waarom zo belangrijk is dat sporen veiliggesteld worden. Het is feitelijk bewijsmateriaal. Zedenzaken zijn al vaak complexe zaken en feitelijk bewijsmateriaal kan er erg ondersteunend in zijn", zegt Eppink.

De forensisch verpleegkundige legt uit dat er meerdere oorzaken zijn waarom slachtoffers niet naar de politie willen stappen: "De vrouw kan ik afhankelijkheidsrelatie zitten. Angst speelt dan een grote rol. Heel vaak zien we bij jongeren dat het toch bekende van ze zijn en dan vinden ze het heel moeilijk om naar de politie te gaan."

Onzichtbaar

Hoewel ze bij de GGD blij zijn dat steeds meer mensen zich melden, zien ze ook wel dat ze met 150 hulpvragen nog lang niet alle slachtoffers hebben gezien. Met name een groep blijft onzichtbaar.

"Uit onderzoeken blijkt dat mannen het lastiger vinden zichzelf te zien en benoemen als slachtoffer. En dat maakt het lastig om hulp te zoeken of je te melden om de politie om te melden ik ben slachtoffer van een verkrachting."

De GGD is nu aan het kijken hoe ze deze groep beter kunnen bereiken, bijvoorbeeld via scholen of internet.