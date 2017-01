'Meisje van rond de 16 jaar in Zuidoost tegen haar wil auto ingeduwd'

De getuige meldde dat hij om 11.25 onder het viaduct op de grens van Diemen en Amsterdam Zuidoost iets verdachts had gezien. Een meisje van ongeveer 16 jaar zou tegen haar wil in een donkere auto zijn geduwd. Bij dit voorval waren meerdere personen betrokken.

Voor de politie is het onduidelijk of er sprake is geweest van een strafbaar feit. Ook de identiteit van het meisje is onbekend. Er zijn vooralsnog geen meldingen van vermissing of ontvoering binnengekomen, die gelinkt kunnen worden aan deze gebeurtenis.

Toch wil de politie graag weten wat er zich precies heeft afgespeeld en is daarom op zoek naar getuigen. Tijdens het incident zou in de buurt ook een werkbus van het GVB gezien zijn. Mogelijk hebben de GVB-medewerkers iets gezien.

Ook andere mensen die meer weten over dit incident, wordt dringend opgeroepen zich te melden bij de politie. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.