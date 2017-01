Vermoorde man Indische Buurt lag drie dagen dood op balkon

De officier van justitie kwam woensdagmiddag met een eis tegen de 52-jarige verdachte: twaalf jaar wegens doodslag op zijn huisgenoot. Het slachtoffer bleek in de woning door meerdere messteken om het leven gebracht.

Vermoedelijk was hij naar het balkon gevlucht, nadat hij had geprobeerd zich te weren. Onderzoek heeft uitgewezen dat de man waarschijnlijk op vrijdagavond 1 augustus is overleden. Buren hadden toen ze die avond op hun balkon stonden eerst een knal gehoord, en later nog een zuchtend geluid.

De politie heeft uitgebreid onderzoek verricht. Er heeft een buurtonderzoek plaatsgevonden, getuigen zijn gehoord, telefonische contacten zijn nagelopen, camerabeelden zijn onderzocht en telefoons zijn getapt. In de woning waren geen braaksporen aangetroffen, wel diverse bloedsporen die aan de verdachte konden worden gelinkt. Zo is er een broek van de verdachte gevonden met daarop bloedsporen van het slachtoffer.

Verdachte

Eind september 2014 kon de 52-jarige man als verdachte worden aangemerkt. Het vermoeden was dat hij zich toen inmiddels in Frankrijk bevond. Daar heeft hij zich zo’n anderhalf jaar kunnen schuilhouden.

In februari 2016 werd de man door Frankrijk aan Nederland overgeleverd. Voorafgaand aan zijn aanhouding heeft de Franse politie een telefoongesprek opgevangen en opgenomen waarin de verdachte verklaarde dat hij iemand in Nederland had vermoord.

Twaalf jaar

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twaalf jaar celstraf. "Ook nadat de verdachte was aangehouden lijkt hij geen verantwoording te willen nemen. Tot op heden heeft hij ontkend en verder gezwegen. Dat maakt het leed dat verdachte heeft aangericht nóg groter. De nabestaanden moeten gissen naar wat er is gebeurd en waarom", aldus de officier in haar requisitoir.

Alleen een langdurige gevangenisstraf kan naar het standpunt van het OM enigszins recht doen aan de feiten. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.