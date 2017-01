Geen straf na doodsteken aanrander

"I am going to kill that guy, I am going to kill that guy", hoorde een buurtbewoner de man in de vroege ochtend van 25 juli zeggen. Hij zag de Pool op de stoep van de Jacob van Lennepkade zitten, in zijn onderbroek, met een bebloed lichaam.

Toen agenten arriveerden bleek dat de man zijn slachtoffer al had neergestoken. Die lag in zijn woning en zou even later overlijden.

Het Openbaar Ministerie besloot de man te vervolgen, maar de rechter sprak hem vandaag vrij. De 'dader' bleek namelijk eerder verkracht te zijn door de neergestoken man. Omdat dit langer dan een kwartier voor de steekpartij gebeurde, was er echter geen sprake van noodweer.

Noodweerexces

Toch vindt de rechtbank dat de handelingen van de Pool een direct gevolg van de aanranding en de daarbij losgekomen emoties zijn. Dit "noodweerexces" is ook reden voor vrijspraak.

Het OM was er niet van overtuigd dat de Pool daadwerkelijk was aangerand, maar de rechtbank vond dit wel aannemelijk. Uit een getuigenverklaring bleek dat hij eerder toesloeg.