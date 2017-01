Om eist 24 maanden tegen rijschoolhouder Erol C.

De opnamen werden gebruikt bij de cursus die werd aangeboden bij verkeersschool Eros op de Bos en Lommerweg. Tegen medeverdachten Kübra C. en Mert C. is 240 taakstraf geëist en een voorwaardelijke celstraf van respectievelijk drie en zes maanden.

Erol adverteerde met een "100 procent slagingskans" voor kandidaten en de "allernieuwste vragen" en zat met een 60 procent ruim boven het landelijke gemiddelde van 45 procent: "Ik leg aan kandidaten uit dat als zij luisteren naar wat ik zeg, ze slagen. Vandaar", zei hij woensdag in de rechtbank.

Gevaar

Het Openbaar Ministerie vindt dat de verkeersveiligheid door de praktijken in gevaar is gebracht. "Niet alleen voor de kandidaten, ook voor overige weggebruikers. Ze hebben kennelijk uit puur geldelijk gewin alle risico’s voor de verkeersveiligheid voor lief genomen."

Naast de fraude worden twee verdachten ook verdacht van witwassen van 95.000 euro en wapenbezit. "De 24-jarige ronselde "geldezels" die elk met 9.500 euro naar Libanon zouden moeten afreizen. Negen personen werden op Schiphol aangehouden met 9,5 duizend euro bij zich."

Erol C. werd uiteindelijk op het vliegveld in Parijs opgepakt, vlak voordat hij naar Beiroet wilde vliegen.

De uitspraak in de zaak is over twee weken.