Eigenaar van 'bizarre' souterrain snapt alle ophef niet

"Ik lees het nu pas, ik wist het allemaal niet", zegt Gert (35) vanuit Australië, waar hij een tijdje verblijft. Hij kan nog niet lachen om de plotselinge ophef rond het appartement dat hij vier jaar geleden zelf voor 184.000 euro kocht.

Dat is een flink verschil met Gerts vraagprijs van 275.000 euro. Maar dit is volgens hem te verklaren door een grote verbouwing. "Wat mensen niet weten is hoe duur het is om een appartement te renoveren in hartje centrum, vooral als je in een straat woont waar auto's geen toegang hebben na elf uur. Als mensen bij mij komen klussen, dan ben je alleen al 60 euro per dag kwijt aan parkeerkosten. En het duurt heel lang."

Mooie dingen

Daar komt bij dat de neurowetenschapper van luxe dingen houdt, zo krijgt de koper er designmeubelen bij. "Ik heb zelfs marmer uit Turkije laten komen. Alleen het betegelen van het tuintje was al 10.000 euro. Het kost allemaal heel veel geld. En nu zeggen mensen: ooooh, kijk, dat is gek. Maar zo is het centrum. Het is een dure buurt. Mijn appartement is maar een voorbeeld. Mensen betalen 700 euro per maand voor een studentenkamertje."

De verbouwing was niet met het oog op de verkoop. "Ik heb het appartement gerenoveerd voor mezelf en ik zoek kopers zoals ik. Mensen die van mooie dingen houden en wat meer te besteden hebben. Zo ben ik ook. Ik heb een dure smaak."

Als voorbeeld geeft de in Albanië geboren Gert zijn paarden en huis in Italië. "Ik heb mijn hele leven gestudeerd en er hard voor gewerkt, het is mij niet gegeven."

Pech

"Iedereen vroeg me waarom ik die tegels plaatste. Nou, ik hou van marmer. En het gaat niet zo snel kapot bij wateroverlast." Want op dat gebied had hij met nogal wat pech te kampen. Door een enorme regenbui liep de woning kort na de renovatie waterschade op en moest hij opnieuw verbouwen.

Vlak na die opknapbeurt, stroomde het souterrain opnieuw vol door werkzaamheden bij een buurman. Al met al heeft Gert er flink wat geld in moeten stoppen, wat volgens hem ook de stijging van de vraagprijs op Funda verklaart. Een half jaar geleden vroeg hij 40.000 minder voor het appartement, maar dat was voor de laatste overstroming.

Trucje

Uiteindelijk heeft Gert de afgelopen vier jaar nauwelijks zelf in het appartement kunnen wonen. "Bijna niet", zegt hij. Op sociale media wordt geopperd dat hij een handig trucje uithaalt om onder de leegstandswet te kunnen verhuren. Dat is niet zo, zegt hij zelf.

"Het appartement is sinds eind vorig jaar klaar en nu heb ik een huurder omdat ik het geld kan gebruiken. Dat heb ik aan een vriend overgelaten." De kelderwoning is sinds eind vorig jaar ook op Airbnb te vinden.

"De gemeente is in september zelf komen kijken, die dachten dat ik iets geks deed. Maar die konden met eigen ogen zien dat het meer dan een jaar leeg stond. Er zat niemand in, er was geen kleding, helemaal niks. Iedereen die iets van mijn woning weet, weet dat ik die dingen niet doe. Je kan dat ook niet doen in het centrum, want dan word je betrapt."

Wildplassers

De media-aandacht leidde tot nogal wat discussie op sociale media. Daar werd onder andere gegrapt over de overlast die een koper van het souterrain in het uitgaansstraatje zou kunnen ondervinden. Met name van wildplassers.

"Je slaapt aan de achterkant, je hoort helemaal niks', verzekert Gert. 'Er is wel een beetje overlast, maar ik heb het altijd heel schoongehouden. Ik had zelf bij aankoop meer troep verwacht. Het is het centrum, dus je moet accepteren dat mensen uitgaan, lol willen hebben."

Niet zo gek

Zodra er een goed bod komt, doet Gert zijn woning van de hand. En de prijs is dus helemaal niet zo gek, vindt hij zelf. "Het is heel simpel. Ik heb erin geïnvesteerd en weet dat het vroeg of laat wordt verkocht. Ik ga het niet weggeven. Ik heb er zoveel energie en geld in gestopt, en ook heel veel pech gehad."

Eventuele kopers moeten zich niet laten afschrikken door de waterschade die Gert heeft geteisterd. "Het is nu allemaal verholpen. Ik heb er twee pompen ingezet en er zijn verhogingen, alles wat gedaan moest worden is gedaan."