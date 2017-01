Het vuur ontstond in een jacht van dertien meter lang. Er is veel schade aan het schip ontstaan. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is onbekend, maar de havenmeester denkt dat het om kortsluiting gaat.

De eigenaar kwam vanochtend aanlopen om te kijken naar zijn boot toen zag hij er allemaal rook uit zag komen. Iets later sloegen ook de vlammen uit het dak. Doordat de brandweer snel ter plaatse was, sloeg het vuur niet over naar andere schepen.