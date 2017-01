Oud-kankerpatiënt verkoopt kettinkjes als dank voor VUmc

"Toen ik 21 was ik heel erg moe en had ik heel weinig energie, ik kon eigenlijk niet zoveel", vertelt Schipper. "Toen ben ik op mijn werk ingestort en naar het ziekenhuis gebracht. Toen zijn ze erachter gekomen dat ik kanker had."

Hij lag 2,5 jaar in het VUmc en wil het ziekenhuis bedanken voor de goede zorg. Dit doet hij door kettinkjes uit China te verkopen via Facebook. "Tien minuten later had ik al twintig reacties. Iedereen wilde kettinkjes en binnen een halve dag waren alle vijftig kettinkjes weg."

Hij wil nog even doorgaan met de actie. "Als deze zevenhonderd kettinkjes verkocht zijn, dan denk ik dat ik het mooi vind. Dan hebben we 1500 of 1600 euro bij elkaar, dan vind ik het mooi."