Basisschool in Noord in kerstvakantie beschoten

'Het zijn meer dan acht kogelgaten van buitenaf, ouders en leraren voelen zich niet meer veilig', laat één van de ouders aan AT5 weten. Op foto's zijn onder meer kogelgaten te zien in muren en deuren. Ook is er een kogelinslag in een raam van een toilet te zien.

De politie bevestigt dat er geschoten is, maar gaat uit van vernieling en doet onderzoek. Vermoedelijk is er rond Oud en Nieuw geschoten. Toen heeft een werknemer van de school de politie gebeld nadat hij de kogelgaten in de school opmerkte.

Een paar maanden geleden ontstond er al veel schade aan de school door brand in een naastgelegen container.