Speedbootdieven opgepakt na zoektocht met helikopter in Noord

Het duo had vermoedelijk een speedboot gestolen ergens in de provincie Noord-Holland. Zij voeren daarmee door het Noordhollandsch Kanaal richting Noord. De politie zag de boot daar varen en riep versterking op, van onder meer een politiehelikopter.

De dieven lieten de gestolen speedboot halverwege het Noord-Hollands kanaal achter en gingen verder met een tweede boot, die door de speedboot aan een touw werd voortgesleept. Een van de mannen is later uitgestapt en kon worden opgepakt op de Nieuwe Purmerweg, onder het viaduct van de nieuwe Leeuwarderweg.

In de buurt van het Noorderparkpad zag de politiehelikopter een warmtebron, wat de dief mogelijk kon zijn. Agenten gingen erop af en gooiden een politiehond over de schutting. Het bleek uiteindelijk de verkeerde tuin te zijn, want er werd niemand gevonden.

Een halfuur later, rond 5.30 uur, werd de speedbootdief gevonden in een schuurtje van een woning aan de Buiksloterdijk. Beide dieven zijn overgebracht naar het politiebureau. De twee boten zijn in beslag genomen.