Tenor zingt niet meer live bij naturalisatieceremonie Amsterdam

Het was een wekelijks hoogtepunt voor Henk: "Heerlijk, iedere keer was het alsof het de eerste keer was. Geen sleur, geen sleet, iedere week deden we het met veel plezier"' Kreukniet was een begrip in de Stopera. Met zijn liedjes wist hij zelfs onze burgervader te raken.

"Ik heb hem weleens tot tranen toe geroerd met mijn liedjes", vertelt Henk trots. "Toen zei hij: 'Ik heb jou al zo vaak horen zingen maar wat je me vanmiddag flikte, hoe doe je dat toch?' Dat weet ik niet."

De tenor wordt vanaf dinsdag vervangen door een filmpje. "25 jaar geleden had ik gebarsten, dan had ik me zwaar in het kruis betast gevoeld, om het zo te zeggen. Maar nu denk ik, ik kan er niks aan doen", zegt Henk rustig om vervolgens voor de camera nog één keer het Wilhelmus aan te heffen.