Amstelveen wil snelle oplossing voor door storingen geteisterde lijn 51

Dat zegt de wethouder tegen Amstelveenz.nl. Lijn 51 en lijn 5 zijn al jaren een zorgenkindje, maar de laatste tijd lijkt het aantal storingen alleen maar toe te nemen.

De grote storing van 4 januari, waarbij het hele metroverkeer plat kwam te liggen, werd veroorzaakt door een probleem in het metrosysteem van lijn 51. Ook het alternatief, tramlijn 5, werd door de storing getroffen.

Een paar dagen eerder, op 2 januari, lag de 51 ook al de hele avond plat door een technisch probleem.

'Afspraak inplannen'

Voor wethouder Brandes is de maat nu vol. Hij vindt de situatie niet meer uit te leggen aan de inwoners van Amstelveen."Ik heb het GVB verzocht hiervoor zo spoedig mogelijk een afspraak in te plannen. Tegelijkertijd heb ik de Vervoerregio Amsterdam (de opdrachtgever van GVB) gesuggereerd om ook aan te schuiven."

Naast oplossingen wil de wethouder ook dat de storingen beter gecommuniceerd worden aan de reiziger. Volgens hem worden de reizigers in Amsterdam bij de haltes geïnformeerd over de storingen, en gebeurt dat in Amstelveen niet.

Materieel

Het GVB liet eerder al weten dat er tot 2020 geen echte oplossingen zijn voor lijn 51.

"Het gaat om bijzonder materieel, dat hebben we nergens anders rondrijden in Amsterdam. We kunnen ook niet ergens anders metro's vandaan halen bij het GVB om die op lijn 51 in te zetten. We moeten het echt doen die de spullen die we hebben", legt een woordvoerder van het GVB uit. De reiziger moet dus tot 2020 wachten tot de situatie verbetert.

Woensdag wordt er in de Amsterdamse raadscommissie gesproken over de problemen met het metrosysteem. Diverse raadsleden willen opheldering over de omvangrijke storingen van de afgelopen weken.

