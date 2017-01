Woningoverval IJburglaan in Opsporing Verzocht

In de nacht van 19 op 20 juni probeerden de daders de woning binnen te dringen door te zeggen dat ze agenten waren. De bewoners trapten hier niet in en vluchtten weg via de achterzijde van de woning. Uiteindelijk gaan de daders ervandoor met sieraden en dure handtassen.

De politie heeft informatie over de vluchtauto van de inbrekers, maar weet nog weinig over de inbraak. In het programma wordt onder andere gevraagd om achtergrondinformatie en getuigen.

Opsporing Verzocht is om 20.30 uur te zien op NPO1.