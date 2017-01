Minder huizen en hogere huren: beleggers veroveren woningmarkt

In het eerste kwartaal van 2016 ging maar liefst 16 procent van alle verkochte woningen naar beleggers. Dat schrijft Het Parool. Dat is meer dan in voorgaande jaren.

Deze investeerders maken handig gebruik van de huidige rente, die erg laag is. Amsterdamse panden zijn erg lucratief omdat ze op te delen zijn in meerdere kleine appartementen die je weer voor hoge prijzen kunt verhuren. Er is zelfs een term voor: buy-to-let. Kopen om te verhuren.

Door deze praktijken hebben gewone Amsterdammers minder kans op een woning. Daar komt nog eens bovenop dat de huurprijzen extra stijgen.

Risico's

Er zijn ook risico's. "Als met andere investeringen betere rendementen te behalen zijn, keren ze zich weer af van de huizenmarkt", zegt Senne Janssen, senior econoom bij ING, in de krant. Dat kan een enorme schok op de woningmarkt veroorzaken.

Wanneer de prijzen in de stad weer zullen afvlakken, is niet te voorspellen. Als een correctie uitblijft, kan er weer een enorme klap komen zoals met de vorige huizencrisis.

Van een nieuwe crisis is nu nog geen sprake. "Maar mensen die dit jaar een huis in Amsterdam kopen, doen er verstandig aan niet meer te rekenen op prijsstijgingen van 10 procent", aldus Janssen.