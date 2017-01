Op Leidseplein verloren basgitaar na ruim jaar terug

Vrienten is de basgitarist van Jett Rebel en vertelde vorig jaar al dat hij dacht dat iemand zijn instrument had meegenomen. "Het is een vrij obscure bas, vooral in Nederland. Ik geloof dat er maar twee olympic white's in Europa zijn", schreef hij destijds op Facebook.

Vandaag laat Vrienten weten zijn basgitaar terug te hebben gevonden: "Ja hoor!!! Bas terug!!! Na exact een jaar op marktplaats gevonden. Bleek aangegeven te zijn en de politie had de link niet gelegd.. Maar goed. Blij Vadermens en blije zoon."