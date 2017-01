Amsterdammer mag bezwaar indienen tegen erfpachtplannen

Maar omdat de kwestie zo ingewikkeld is kan dat vies tegen vallen, zo vreest de Stichting Erfpachters Belang Amsterdam bij monde van Koen de Lange. "Het is ontzettend belangrijk dat de gemeente een keer van een grote meerderheid hoort dat we dit gewoon niet pikken", meent De Lange. "Er worden plannen gemaakt waarbij de gemeente echt denkt in een andere wereld te leven."



En dus is het volgens De Lange tijd dat Amsterdammers in opstand komen en een bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Maar veel woningbezitters zijn niet zo met de kwestie bezig, blijkt ook uit een kleine rondvraag.

"Ik heb er even bij stil gestaan toen het vanochtend op het nieuws was", reageert een woningbezitter. "Er wordt aan gewerkt, dus ik verwacht dat het wel goed komt."

Lange baan

"Voor mensen die echt in de knel komen zal toch wel een oplossing worden gezocht?" Vult een ander aan. Een derde woningbezitter schuift de keuze liever op de lange baan. "Ik heb me er in verdiept, maar ons huis heeft nog 52 jaar. Dus ik vind het wel prima zo."



Niet echt de juiste houding, meent De Lange. Huizenbezitters kunnen door de nieuwe regeling namelijk mogelijk in de problemen komen. "Hier staat een huis te koop voor 450.000 euro", wijst hij naar een woning. "Stel, de gemeente vraagt 70 tot 80.000 euro voor het afkopen van de erfpacht. Een koper van dit huis zal dan zeggen: 'Ik wil wel afrekenen met de gemeente, maar dan betaal ik dit bedrag minder voor dit huis'."

Vanaf maandag kunnen woningbezitters de gevolgen van het nieuwe erfpachtsysteem berekenen op de site van de gemeente. Bezwaar maken kan nog tot en met 19 februari.