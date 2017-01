Gezin onwel door koolmonixidevergiftiging in woning Postjesweg

De bewoonster belde de hulpdiensten en vertelde dat ze zich niet goed voelde. Toen brandweermensen bij het huis kwamen bleek dat er het gehalte koolmonoxide in de woning te hoog was. De vrouw is met haar twee kinderen, die zich net als haar misselijk voelden, naar het ziekenhuis overgebracht.

De oorzaak van de koolmonoxidevergiftiging was een defecte geiser. De brandweer heeft het huis geventileerd. Na behandeling in het ziekenhuis kan het gezin weer terug naar de woning. De geiser mag niet gebruikt worden voordat deze gerepareerd is.

Drie personen met CO-vergiftiging #postjesweg naar ziekenhuis.De bron is een defecte geiser.Meer informatie over CO: https://t.co/yrt24xKRoT

— Brandweer AA (@BrandweerAA) January 8, 2017