Veel schade door overstroming in Zuidoost-Amsterdam

Bij bewoners is de overstroming niet onopgemerkt gebleven. "Vanavond heb ik niet geslapen. De hele avond niet, ik heb alleen maar in stress gelegen op bed. Ik zit nog steeds een beetje in de stress. Want hoe moet ik de schade in orde krijgen? Vandaag is het nog zondag, dus heel wat kantoren zijn dicht."

Een ander kon door al het water niet vannacht meer naar binnen. "Het was niet normaal. Het is gewoon een rivier geweest. Ik kon mijn huis niet in en toen moest ik bij een brandweerman op zijn rug springen. Ja ja, dat moeten ze doen he."

Waternet laat weten dat het nog niet bekend is waarom de leiding is gesprongen. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Daarna kunnen ze pas uitspraken doen over de financiering van de schade.