Bos in Noord moet kerstbomen tweede leven geven

Vaak worden de kerstbomen na Kerstmis verzameld en op een grote brandstapel gegooid, maar bedenker Nancy wil kerstbomen juist een tweede leven geven. "Het zijn gewoon bomen. Die breng je naar de stad, en dan gooi je ze bij het grofvuil. Dat is toch eigenlijk een gekke omgekeerde wereld?", zegt ze voor de camera van AT5. "Ik houd ook heel erg van een grote fik, maar je moet iets anders bedenken."

Toch is het niet helemaal zeker of de bomen ook de volgende kerst halen: "Misschien komen morgen de mannen met de motorzagen, maar ik hoop het niet. Nee, het is eigen initiatief, we zetten de bomen hier neer. En we blijven in gesprek met de gemeente, maar er is geen echte vergunning voor deze plek", aldus Nancy.