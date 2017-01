Amsterdamse winkel Patta breidt uit

Heel veel, zo blijkt uit een gesprek met oprichters Guillaume Schmidt en Edson Sabajo. In Londen werd de zaak met open armen ontvangen, maar waarom werd gekozen voor de Engelse hoofdstad?

"Waarom Londen? Waarom niet?", zegt Sabajo. "Op een gegeven moment kwamen we erachter dat we veel verkochten in Engeland. Echt heel veel. We wilden eigenlijk eerst naar de States, maar toen zeiden we tegen elkaar: we moeten eerst naar Londen."

Pop-up shops

En dat smaakt naar meer. Binnenkort volgt alsnog die pop-up shop in LA en dankzij een speciaal fonds is de kans groot dat je de Amsterdamse winkels ook nog op andere plekken in de wereld tegenkomt. "Tegen het einde van het jaar gaan we een paar pop-up shops in Azië openen", zegt Schmidt voor de camera van AT5. Maar waar precies kan de ondernemer niet zeggen.

Maar wat maakt Patta nou zo bijzonder dat honderden mensen in de rij staan voor de schoenen en shirts? "Het is meer dan de kledij zelf. Ook een stukje culturele ruggengraat."

Daarnaast biedt de zaak ook dat beetje extra, volgens de eigenaren. "Contact met een klant. Hoe je muziek naar de voorgrond kan brengen. Wij brengen gewoon heel Amsterdam naar elke stad waar we komen."