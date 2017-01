Strooiwagens op pad wegens gladheid

Het begint met sneeuw, die later overgaat in onderkoelde regen of motregen wat tot ijzel kan leiden. Het KNMI heeft voor de nacht van vrijdag op zaterdag code oranje afgegeven voor het hele land. Er wordt gewaarschuwd niet met de auto te rijden, tenzij dat noodzakelijk is.

Rijkswaterstaat geeft mensen die wél in de auto stappen krijgen het advies de weersverwachting en verkeersinformatie goed in de gaten te houden en de rijstijl aan te passen aan de omstandigheden. 'Dat betekent voldoende afstand houden en langzaam rijden.'

Lege treinen

De NS en ProRail nemen tal van maatregelen om het aangekondigde winterweer de baas te kunnen. Zo rijden er in de nacht van vrijdag op zaterdag lege treinen over het spoor. Met deze zogeheten ijzelritten kan worden voorkomen dat ijzel zich vasthecht aan de bovenleidingen.

Verder staat de de winterwegsleepdienst paraat, zegt NS. Wanneer een trein onverhoopt strandt door winterse omstandigheden, dan komt er hulp van twee extra diesellocomotieven die vanuit strategische plaatsen kunnen uitrijden om gestrande treinen weg te slepen.

Schiphol

De luchthaven waarschuwt voor mogelijke vertragingen en annuleringen door de sneeuw en ijzel op zaterdagochtend. Volgens een woordvoerder staat er zo'n honderd man paraat om de banen en vliegtuigen sneeuw- en ijsvrij te maken.

Reizigers krijgen het advies hun vluchtinformatie goed in de gaten te houden

IJsdag

Vrijdag 6 januari kan de boeken in als de eerste officiële ijsdag van 2017. Dat betekent dat de temperatuur in De Bilt een etmaal lang onder het vriespunt lag. Het werd in De Bilt niet warmer dan -0,3 graden, meldt Weeronline. Vorig jaar was de eerste officiële ijsdag op donderdag 29 december; die dag kwam het kwik in De Bilt niet hoger dan -0,9 graden.

Rond 22.30 uur had de sneeuw Amsterdam nog niet bereikt.