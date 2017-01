Postsorteercentrum in Westelijk Havengebied ontruimd wegens brand

Het gaat om een pand van Post NL aan de Australiëhavenweg. Het pand was ontruimd, zo'n honderdvijftig medewerkers van Post NL stonden op straat. Een aantal van hen heeft dekens gekregen tegen de vrieskou. Later werden ze elders opgevangen, inmiddels kunnen ze het kantoor weer in.

De brand woedde in een hoogspanningsruimte. Omdat er gewacht werd op stroombeheerder Liander, kon er lange tijd niet geblust worden. Op een foto is te zien dat er veel roetschade is ontstaan aan de achterkant van het pand. Rond 22.30 uur was het vuur geblust.

Er waren ook twee ambulances opgeroepen, maar deze hebben alleen stand-by gestaan.