'Relaxte' cafékat Elvis van de Zeedijk al weken vermist

"Kaal en leeg en hij was hier ook altijd 's ochtends. Ja hoe mis je eigenlijk een kat die altijd zijn eigen gang gaat? Maar toch werd je elke ochtend door hem verwelkomd en dat was opeens weg", vertelt David.

Volgens hem wordt Elvis ook heel erg gemist door de klanten van het koffietentje. "Ik denk dat bijna op de helft van de referenties die we krijgen, wordt Elvis ook genoemd en daar komen mensen speciaal voor."

Het vermoeden bestaat dat Elvis op avontuur is en mogelijk in de vrachtwagen van een leverancier gesprongen is. Op de vraag of David denkt dat Elvis nog leeft antwoordt hij: "Ja, maar dat is bekend toch? Daar is geen twijfel over mogelijk."

Als mensen willen helpen zoeken naar Elvis, dan heeft Davis een tip: "Hij is relaxed, dat kun je niet van alle katten zeggen. Dus daar moet je op letten: een relaxte kat."