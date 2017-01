Agenten houden man onder schot bij arrestatie in Staatsliedenbuurt

Agenten waren naar de man op zoek nadat hij in een supermarkt een beveiliger had bedreigd. Daarbij zou een vuurwapen gezien zijn.

Na de melding van de bedreiging startte de politie onder meer een Burgernetactie. Al snel werd de man door getuigen gezien in de Van Hallstraat. Agenten gingen daar met spoed heen en troffen de verdachte inderdaad aan.

Omdat de man niet direct gehoor gaf aan de aanwijzingen van de politie voelden agenten zich genoodzaakt meerdere waarschuwingsschoten te lossen. Uiteindelijk kon verdachte worden aangehouden. Hij is meegenomen naar het politiebureau.

Een woordvoerder van de politie wil niet kwijt of de man inderdaad in het bezit was van een vuurwapen. De Van Hallstraat was vanwege het politie-onderzoek afgesloten. Trams reden via een omleiding.