'We stellen bezoekers binnen een maand tevreden'

Na maanden van onzekerheid, het meermaals verschuiven van de datum, het aanpassen van de lengte van het festival en zelfs het verhogen van de kaartprijs naar ruim 400 euro, bezoekers hadden al 250 euro aanbetaald, weten de schuldeisers waar ze aan toe zijn.

"We stellen die mensen voor het einde van de maand tevreden", reageert organisator Peter van der Meulen voor het eerst op de klachten. "Ik beloof dat het geld terugkomt bij die 160 man."

Ship Happens zou vorig jaar al vertrekken. Drie dagen zou het feest op de Noordzee duren. Inmiddels is de datum voor de zoveelste keer verschoven naar mei van dit jaar. Een grote groep op Facebook eist al maanden hun geld terug.

"Dat hebben we verkeerd ingeschat", zegt Van der Meulen. "Het is vervelend dat we nu zulke slechte pers hebben gekregen. Dat hebben we wel een beetje aan onszelf te danken."

Media

Gedupeerde Barry de Groot zegt vooral benieuwd te zijn of de organisator zijn belofte nakomt: "Voorlopig hebben we nog niks van hem vernomen. Alleen nu de media zich ermee bemoeien krijgen we een mail dat het bootfeest nog gewoon doorgaat."

Een andere gedupeerde, Binne Bruggeman, zegt wel te geloven in de goede bedoelingen van de organisatie. "Ze hebben vast hun stinkende best gedaan om alles op poten te zetten. De communicatie zelf had wel wat beter gekund."

Aanbetaald

Als het aan de organisatie ligt zal Ship Happens hoe dan ook plaatsvinden. "Ik hoop alleen niet dat iedereen massaal hun geld gaat terugvragen, want dan ben ik de pineut. De mensen hebben in principe aanbetaald voor een evenement dat nog niet gebeurd is. Maar waar we wel van hebben aangegeven: het wordt een jaar later."