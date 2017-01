Automobilist rijdt opzettelijk tegen andere auto in Slotermeer

Te zien is hoe een zilveren Renault Clio zeker twee keer een geparkeerde groene auto ramt op de Arthur van Schendelstraat. Een man die in die geparkeerde auto zit of zich erachter verschuilt, gooit net voor de tweede botsing een steen op de ruit.

Vervolgens gaat hij er rennend vandoor en rijdt de zilveren Renault ook hard weg. De zilveren auto is later teruggevonden op het Arie Addickspad, zo liet een omstander aan AT5 weten. Het arrestatieteam viel later een woning binnen in de Arthur van Schendelstraat.

De politie kon nog niets zeggen over de actie. Het lijkt erop dat er niemand opgepakt is.

Bekijk de beelden: