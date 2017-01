Inschrijvingen botenparade Gay Pride geopend

Een ballotagecommissie zal de inschrijvingen beoordelen en kijken of deze geschikt genoeg zijn voor een deelname aan de botenparade. In totaal kunnen er weer tachtig boten meevaren. Vermoedelijk zijn er meer dan tachtig geschikte partijen, dan zal er geloot worden.

"Door te werken met een ballotagecommissie kunnen we enigszins sturen op de kwaliteit en de inhoud van de botenparade", stelt directeur Lucien Spee van stichting Amsterdam Gay Pride (AGP). "Dit heeft afgelopen jaar tijdens EuroPride 2016 uitstekend gewerkt en daarom hebben we besloten dit systeem te handhaven."

Thema

Het thema is 'This Is My Pride'. Dat kan op twee manieren worden geïnterpreteerd. Lucien Spee: "Dit jaar gaan we terug naar de kern van ons ontstaan en zetten we aan de ene kant de Amsterdamse 'LHBTI-community' en de vrijheid die wij hebben om in Amsterdam te leven zoals we willen, centraal."

De Gay Pride wordt dit jaar van 29 juli tot 6 augustus 2017 gehouden, de botenparade wordt op zaterdag 5 augustus gevaren. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven. Op 12 februari worden in de Sugar Factory aan de Lijnbaansgracht te Amsterdam de deelnemers bekend gemaakt.