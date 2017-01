Fietsers onderuit op spekgladde Berlagebrug

Het was er namelijk spekglad, iets dat weinig mensen hadden verwacht. "Je komt daar aanfietsen en eigenlijk is er niets aan de hand. Want de weg is wel gedaan. Maar dan opeens wordt het een los fietspad en dan is het keurig opgevroren en mooi spiegelglad ijs."

Volgens een omwonende is er vaak gedoe op de Berlagebrug. "Het is verschrikkelijk hier met die brug. In de zomer gooien ze er allemaal water overheen, want dan is het te heet. En nu is het weer een keertje te glad."

De gemeente heeft het fietspad rond 9.30 uur gestrooid. Voor zover bekend raakte er niemand ernstig gewond, al is er donderdagochtend wel een keer een ambulance ter plaatse gekomen na een valpartij.

Veel fietsers gingen uit voorzorg lopend verder. "Ik heb al twee computers op die manier verloren en dat wil ik niet nog een keer."