Vermoedelijke schutter Ten Katestraat in Parijs opgepakt

De aangehouden Amsterdammer wordt ervan verdacht dat hij heeft geschoten. Hij is vorige week aangehouden in Parijs en is inmiddels overgebracht naar de Amsterdamse politie. Na zijn aanhouding hebben er twee zoekingen plaatsgevonden in een woning in Zuidoost en een woning in Zaandijk.

In Zaandijk werd een kilo cocaïne, een vuurwapen en 10.000 euro aan contant geld aangetroffen. In verband met deze vondst is een 46-jarige man uit Zaandijk aangehouden. Hij zit nog vast. Het aangetroffen vuurwapen is niet gebruikt in de Ten Katestraat.

Op de avond van het schietincident heeft de politie meerdere verdachten aangehouden. Dat ging om de bestuurder van een auto die mogelijk zou zijn weggereden vanaf de Ten Katestraat en de twee mannen die lichtgewond raakten. De bestuurder van de auto bleek niets met het incident te maken te hebben. Alle drie werden na verhoor heengezonden.

Onbedoeld geraakt

Het slachtoffer was die avond als bezoeker in een shisha lounge aan de Ten Katestraat toen twee mannen daar ruzie met elkaar kregen. De twee ruziënde mannen zijn naar buiten gegaan en even verderop in de straat ontaardde dit in een vechtpartij. Bezoekers uit de shisha lounge, waaronder Naoufal, zijn buiten poolshoogte gaan nemen bij de ruzie. Op enig moment is er geschoten en daarbij is Naoufal onbedoeld geraakt.

De 33-jarige Amsterdammer wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.