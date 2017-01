Gedupeerde metroreizigers worden gecompenseerd

Afgelopen maandagmiddag werden metroreizigers getroffen door een omvangrijke en langdurige storing. Tussen ongeveer 14.00 en 17.00 uur was er geen metroverkeer mogelijk in de stad. Ook woensdagochtend stond het metroverkeer vanaf 8.15 uur ruim twee uur stil.

De storing van maandag werd veroorzaakt door storingen in de stroomvoorziening, ook de noodstroomvoorziening van het GVB was hierdoor niet beschikbaar. Woensdagmorgen lag het metroverkeer stil door een storing in het computersysteem van de verkeersleiding. De achtergrond van de tweede storing is inmiddels bekend en het probleem is aangepakt, aldus het GVB.

Of er een verband is tussen de storingen deze week, is nog niet bekend. Dit wordt onderzocht momenteel onderzocht.

Reizigers die deze week zijn gedupeerd door de storingen en extra kosten hebben moeten maken doordat zij met tram, bus of trein moesten reizen, worden gecompenseerd door GVB.