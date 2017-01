Invasie van scooters in de stad

Daar komen nog eens 23.000 bromfietsen bij. Dat blijkt uit de Amsterdamse Thermometer van de Bereikbaarheid, een onderzoek dat woensdag is gepubliceerd.

De toename van 223 procent springt in het oog tussen alle gepresenteerde cijfers. Snorfietsen zijn relatief vaak betrokken bij ongelukken. Er is een kans dat de scooters per 1 januari 2018 met helmplicht naar de rijbaan worden verbannen.

Fiets populairst

De fiets blijft het populairste vervoersmiddel in de stad. Met name onder jongeren van 12 tot en met 27 jaar. Van hen fietst 55 procent. Ook ruim een derde van de 65-plussers stapt het liefst op de fiets. Inmiddels beweegt ook één op de tien toeristen met een fiets door de stad.

In totaal zijn er nu 847.000 fietsen in Amsterdam, bijna twee per huishouden. Zo'n acht op de tien Amsterdammers van 12 jaar en ouder heeft een tweewieler.

Vooral hogeropgeleiden binnen de ring nemen de fiets. In Noord, Zuidoost en Nieuw-West is het een stuk rustiger op de fietspaden. In die stadsdelen is de auto het populairste vervoersmiddel.

CO2

Ondanks de populariteit van de fiets is het CO2-uitstotend verkeer in de stad net als in voorgaande jaren weer toegenomen. Er rijden dan ook nog steeds veel auto's rond. Met name door forenzen en dagjesmensen.

Bovendien is het aantal touringcars ook flink toegenomen. In de periode van maart tot oktober 2015 stopten er 45.914 toeristenbussen in de stad, een stijging van 43 procent ten opzichte van 2012.

Zelf rondneuzen in de vandaag gepresenteerde statistieken kan in deze PDF.